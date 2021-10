Aliminusa, un viaggio a "Soprana" attraverso la poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia

Il 23 ottobre, in occasione della Giornata Europea dei Parchi Letterari, il Comune e la Consulta Giovanile di Aliminusa organizzano un viaggio nel territorio attraverso la poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia. Un viaggio a “Soprana” che è la parte più a vista dal paese. Viaggiare con mente e corpo che è quello che avviene leggendo la poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia, circondati dall'atmosfera di Aliminusa e dalle bellezze della valle del fiume Torto delimitata del Monte San Calogero e dalla splendida riserva naturale “Bosco Favara e Granza”.

È proprio in questi territori che il poeta Giuseppe Battaglia, inteso dai compaesani con il nome di Piddu, trae l'ispirazione per la maggior parte dei suoi versi.

Le prime tre raccolte poetiche, esclusivamente in dialetto siciliano, sono già il segno indelebile di come il poeta fosse un tutt'uno con il territorio; la narrazione dei luoghi decantati nelle sue poesie, le tematiche di denuncia allo sfruttamento del proletariato che avveniva nei campi di Aliminusa, sono il quadro perfetto della condizione del territorio e di chi, con fatica, trovava da vivere in esso.