Calcio, ripresa degli allenamenti per il Modica in vista della gara interna con lo Sporting Eubea

Archiviata la vittoria nel derby con il Calcio Scicli, il Modica Calcio nel pomeriggio riprende gli allenamenti per preparare il difficile match casalingo della settima giornata del campionato di Promozione, che domenica prossima vedrà i rossoblù del tecnico Giancarlo Betta ospitare al “Vincenzo Barone” l'ostico Sporting Eubea.

Il match contro la formazione etnea sarà un ulteriore banco di prova per capire come affrontare le gare interne, dove l'undici caro al trio dirigenziale Pitino – Di Raimondo – Radenza, in questo primo scorcio di stagione ha sofferto maggiormente rispetto alle gare lontano da casa. Toscano e compagnia, infatti, degli attuali 10 punti in classifica ne hanno conquistato ben sette lontano dalle mura amiche, dove invece, hanno conquistato soltanto tre punti dei nove a disposizione.

Uno degli atleti più in forma di questo scorcio di stagione, è sicuramente Simone Pitino (nella foto), che tornato in rossoblu, dopo le brevi parentesi con Pozzallo e Frigintini, in sei gare disputate e non tutte da titolarie ha ripagato la fiducia con tre reti e un paio di assist.

“Giocare per il Modica Calcio – spiega il centrocampista rossoblu – è stato per me sempre motivo di orgoglio. Quest'anno sento particolarmente la fiducia di tutta la società e del mister, cosa che non ho avvertito in passato. Questo mio inizio di stagione positivo – conclude – rispecchia la mia voglia di dimostrare sul campo il mio valore attraverso anche i sacrifici che tutti noi siamo costretti a fare durante l'arco della settimana e magari far ricredere chi in passato non ha creduto molto nelle mie qualità e sul mio impegno”.