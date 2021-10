Scicli, automobilista "impaziente" aggredisce operatore 118: denunciato

Un operatore di 50 anni del 118 è stato aggredito da un automobilista a Scicli, durante un intervento di soccorso. L’ambulanza era in sosta nella via Acacia, sotto l'abitazione di un paziente che si era sentito male e che doveva essere trasferito all'ospedale "Maggiore" di Modica. Un automobilista che percorreva la stessa strada è stato costretto a fermarsi in attesa che venisse completato l'intervento di soccorso. L'uomo ha inveito contro uno degli operatori del 118 chiedendo che l'ambulanza venisse subito spostata per consentire il passaggio dell'auto. Spazientito per il prolungarsi dell'intervento ha aggredito uno dei soccorritori. La telecamera installata sull'ambulanza ha ripreso la scena e l'operatore aggredito, concluso l'intervento, ha denunciato l'episodio ai carabinieri.