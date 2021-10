Si stacca pannello sulla A20 tra Cefalù e Castelbuono: autostrada in tilt

L'autostrada Palermo-Messina da questo pomeriggio è tagliata in due. La causa un incidente che ha coinvolto tre auto nella galleria Gallizza tra Cefalù e Castelbuono e un pannello che si è staccato dalla volta del tunnel. Ancora non è chiaro quale sia la causa e quale l'effetto e cioè se si sia staccato il pannello e ha provocato l'incidente o sia stato lo scontro tra le auto a creare una forte onda d'urto da fare cadere parte del pannello. Sta di fatto che dalla tarda mattinata il tratto autostradale è chiuso con gravi disagi alla circolazione che si è riversata sulla statale 113 rimasta paralizzata. Il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina ha comunicato che l'autostrada potrebbe restare chiusa due giorni. " Si informano i cittadini che a causa di un distacco di un pannello nella galleria Gallizza dell'autostrada Palermo-Messina, che ha causato un incidente, per circa due giorni il traffico veicolare dell'autostrada è stato spostato sulla statale. Inoltre si stanno verificando rallentamenti tra Cefalù e la stazione di Castelbuono, in quanto un mezzo pesante ha danneggiato il passaggio a livello di Sant'Ambrogio". Dal consorzio autostradale fanno sapere che la chiusura della galleria potrebbe già terminare alle 20 e il traffico tornare regolare dopo l'ennesima giornata di passione per gli automobilisti e camionisti.

È stata ripristinata la circolazione sull'autostrada A20 Messina-Palermo ed è stata rimossa la chiusura stradale che imponeva agli automobilisti provenienti da Messina di uscire allo svincolo di Castelbuono-Pollina, e quelli provenienti da Palermo di uscire allo svincolo di Cefalù. La misura era stata adottata, concordandola con la Polizia Stradale, a seguito di un incidente verificatosi stamane intorno alle ore 10 all'interno della galleria Gallizza al km. 164,500, in direzione Palermo. Dopo l'incidente, che ha coinvolto tre automobili (una Lancia Y, una Fiat Punto ed una Peugeot), sono intervenute le squadre di sicurezza autostradale e dei soccorsi sanitari. Rimossi i mezzi, sono state attivate le misure di bonifica dei luoghi e il ripristino delle condizioni di sicurezza in galleria, terminate nel pomeriggio. Dalle ore 20 la carreggiata autostradale, dove già vigeva il doppio senso di circolazione, è stata riaperta al transito.