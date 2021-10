Migranti, Resq con 34 a Lampedusa: pressing di Sea Watch per 412

Sono sbarcati a Lampedusa i 34 migranti salvati circa 48 ore prima da nave Nadir della ong italiana Resq People. Ieri sera l'assegnazione del porto sicuro e nella notte si sono concluse le operazioni. "Le autorita' statali - accusa la ong - hanno permesso a persone in condizioni critiche di rimanere per 45 ore su una nave progettata solo per il primo soccorso e non per l'assistenza a lungo termine e il trasporto di tante persone". E a chiedere un porto sicuro e' anche la tedesca Sea Watch: sulla sua 'SeaWatch3' ci sono 412 migranti, tra cui molti bambini e adesso si trova a circa 30 miglia dalle coste di Agrigento in attesa di una destinazione: "Non possono restare in mare, hanno sofferto abbastanza. Molti i casi di ustioni da carburante e di fragilita' psicologica. Quasi un terzo sono minori, tanti bambini".