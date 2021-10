Marsala, festa per i cento anni della maestra Delia Filardo: gli auguri della città

Da circa un anno in una residenza per anziani, Delia Filardo – emozionata e contenta per la festa organizzata - ha spento le 100 candeline circondata da parenti, altri ospiti di Villa Verde e una delegazione del Cepaid, gestore della residenza. L'Amministrazione Grillo, rappresentata dal vice sindaco Paolo Ruggieri, ha consegnato alla centenaria la targa ricordo istituzionale, quale omaggio della Città di Marsala. Pur in carrozzina, la Signora Delia mostra ancora tanta energia. Tra l'altro, fino a poco tempo fa era più che autosufficiente, si prendeva cura di sé e della casa, guidando l'auto fino a quasi novant'anni d'età. Nubile, Delia Filardo ha trascorso gran parte della sua vita insieme ai suoi 5 fratelli - Giacomo, Caterina, Wilma, Alda e Nicolò – circondata anche dall'affetto di 8 nipoti e ben 19 pronipoti. Conseguito il Diploma Magistrale, si é dedicata all'insegnamento impartendo lezioni a migliaia di bambini. Ha sempre amato il mare e il suo hobby preferito é stato il giardinaggio, occupandosi persino dei lavori piú pesanti e difficili per curarlo in maniera impeccabile.