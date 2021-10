Sferra un pugno a una donna a Ortigia, denunciato a Siracusa

Non vi è alcun apparente motivo dietro una brutale aggressione avvenuta nel pomeriggio di lunedì scorso ai danni di una giovane di 29 anni che transitava in Via Rocco Pirri in Ortigia.

L’aggressore, un cittadino tedesco di 50 anni è stato denunciato dagli uomini del Commissariato di Ortigia per lesioni personali.

L’aggressore, su cui già gravava un foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Siracusa nell’agosto scorso, con il divieto di tornare in città per tre anni, ha scelto la sua vittima a caso.

Uscito improvvisamente da una stradina secondaria di Via Rocco Pirri, il denunciato colpiva la malcapitata con un pugno al volto causandole la frattura delle ossa nasali.

Gli agenti del Commissariato di Ortigia, immediatamente chiamati dai passanti, riuscivano a bloccare il violento che, nonostante il grave gesto, non si era allontanato dal luogo del reato.

Dopo le incombenze di legge, il cinquantenne è stato denunciato, oltre che per la brutale aggressione, anche per aver violato il citato ordine del Questore di lasciare il territorio di Siracusa.

Infine, è stato chiesto all’Autorità Giudiziaria competente un nulla osta per l’emanazione di un nuovo provvedimento, emesso dal Prefetto, che obblighi il denunciato a lasciare il territorio nazionale.