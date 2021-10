Monopattino si scontra con moto 'pirata': 24 enne è in Rianimazione a Palermo

Un giovane di 24 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale Civico dopo essersi scontrato, mentre guidava un motociclo, con un monopattino in corso Re Federico a Palermo. In base alla denuncia presentata dalla madre assistita dall'avvocato Saverio Marco Aloisio il giovane si è scontrato con il monopattino che percorreva la strada in controsenso. II giovane a bordo del monopattino si sarebbe dato alla fuga approfittando della confusione. L'incidente è avvenuto in direzione di corso Finocchiaro Aprile. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale. "Abbiamo già presentato un esposto in procura - spiega l'avvocato Aloisio - Sono stato contattato dai genitori ieri sera quando le condizioni cliniche si sono ulteriormente aggravate. Davide, dopo la caduta, non ha più ripreso conoscenza - aggiunge - Siamo in attesa dell'esito di una nuova Tac per monitorare l'estensione dell'emorragia cerebrale. La prognosi resta riservata".