Tenta di rapire un bimbo di 5 anni, 32enne del Mali preso a Castelvetrano

Un 32enne originario del Mali è stato arrestato a Castelvetrano dai carabinieri con l'accusa tentato sequestro di persona, lesioni personali e violenza sessuale. Secondo quanto hanno ricostruito i militari dell'Arma, l'uomo, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, avrebbe tentato di rapire un bimbo di 5 anni che viveva con la mamma originaria di Castelvetrano. La donna ha raccontato di essere stata aggredita e palpeggiata nel momento in cui ha trattenuto con sé il bambino; l'uomo si è poi dato alla fuga a piedi ma è stato bloccato dai carabinieri. Da quello che hanno accertato i militari dell'Arma, il fermato, solo poche ore prima, era stato soccorso da una ambulanza del 118 che l'aveva trovato riverso per terra. Nel tragitto per raggiungere l'ospedale aveva danneggiato l'ambulanza compiendo anche atti osceni davanti al personale medico, composto anche da una donna. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Trapani.