Ragusa, prende il via il 21 la rassegna teatrale della Compagnia "Godot"

Prende ufficialmente il via domani a Ragusa la 16sima edizione “bis” di Palchi Diversi, la rassegna teatrale promossa dalla Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa diretta da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna. Trascorsi mesi di buio, si riaccendono le luci in “Maison GoDoT”, in via Carducci 273 a Ragusa. Da domani, giovedì 21 a domenica 24 ottobre sarà in scena “L'attrice”, one woman show di e con Federica Bisegna, accompagnata al piano da Alessio Barone. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici 339.3234452 – 338.4920769 – 327.7044022 – 339.3130315 o via mail a info@compagniagodot.it