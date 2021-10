Il Palermo batte di misura il Francavilla, solo uncpari per Catania e Messina

Il Palermo supera la Virtus Francavilla al 'Barbera' per 1-0, grazie ad un gioiello di Brunori, e si riscatta dopo il pesante ko con la Turris di domenica scorsa. La gara inizia a ritmi piuttosto bassi, con le due formazioni che si studiano per provare a capire quali armi utilizzare per rendersi pericolose. Al 9' il primo squillo e' della Virtus Francavilla che ci prova con un diagonale di Perez, Pelagotti e' attento e respinge. Alla mezz'ora i rosanero restano in dieci uomini per il rosso diretto rimediato da Perrotta per un intervento scomposto ai danni di Prezioso. Nonostante l'inferiorita' numerica e' pero' la formazione di Filippi a sfiorare il vantaggio: prima con una punizione dai 30 metri di Silipo, poi con Luperini che non riesce a ribadire in rete a porta vuota una respinta di Nobile su un calcio piazzato di Valente. Nella ripresa al 58' Palermo in vantaggio: retropassaggio errato di Caporale, Brunori intercetta la sfera, dribbla Nobile, e deposita in rete con un delizioso pallonetto. I rosanero continuano a creare occasioni, con i pugliesi che si difendono e provano a ripartire. All'85' importante palla gol per la Virtus, ma Perez si incarta e finisce per far si' che la retroguardia recuperi mettendo in angolo. Sui rivolti del corner Enyan da due passi calcia fuori di un soffio. Vince il Palermo: rosanero a quota 16 punti in classifica, a -8 dalla capolista Bari.

Pareggio invece per Catania e Messina. I rossazzurri al Cibali hanno chiuso i 90 minuti col punteggpo di 2 -2, mentre il Messina è stato fermato sullo 0 a 0 dalla Vibonese.