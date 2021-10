Ragusa, truffe agli anziani: incontro dei residenti di San Giacomo con maresciallo dell'Arma

Truffe agli anziani. Opportuno sensibilizzare il più possibile i cittadini. E’ stato questo il senso dell’incontro tenutosi mercoledì pomeriggio nei locali scolastici della frazione di San Giacomo, territorio comunale di Ragusa, con la presenza del comandante della Stazione dei carabinieri di Ibla, maresciallo Marco Valenzisi. Quest’ultimo ha illustrato le varie tecniche utilizzate dai truffatori che arrivano a spacciarsi perfino per militari dell’Arma o per dipendenti Asp, facendo affidamento sulla buona fede degli interlocutori, pur di mettere piede dentro casa e portare a segno le loro truffe. “E’ stata una iniziativa molto interessante” commenta il consigliere comunale Mario Chiavola che, tra l’altro, ha portato il saluto dell’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Giovanni Iacono, che si è detto compiaciuto del percorso instaurato. “Il maresciallo Valenzisi – continua Chiavola – è stato molto attento a fornire tutti i dettagli del caso ai presenti, per la maggior parte anziani appunto, allo scopo di evitare che gli stessi possano essere abbindolati dai truffatori. Inoltre, ha chiarito come l’attività dei carabinieri sia quella di collaborare, giorno per giorno, con i cittadini a tutela dei propri diritti. Ma non solo. Ha ricordato anche che in piena pandemia i carabinieri, in seguito a un protocollo con le Poste attivato durante il primo lockdown, hanno agevolato gli anziani che non riuscivano ad andare a prendere la pensione per non incorrere nell’eventuale rischio di qualche contagio. Molti i residenti di San Giacomo e delle contrade limitrofe che sono accorsi incuriositi da una iniziativa che, quasi di certo, sarà ripetuta prossimamente. Perché, lo ripeto, di certi argomenti, e di certo questo è uno tra quelli, non si parla mai abbastanza”.