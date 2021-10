Intimidazione a Siracusa, colpi di pistola contro un'abitazione in via Furnò

Colpi di pistola in via Decio Furnò, nella zona nord di Siracusa. Gli spari, in prossimita' di un gruppo di palazzine, sono stati avvertiti dai residenti che hanno chiesto l'intervento della polizia. Secondo quanto sostenuto dagli agenti della Squadra mobile non ci sono feriti. L'ipotesi è che l'episodio possa essere un avvertimento nei confronti di qualcuno, su cui si sono concentrate le ricerche. Sono stati sentiti dei testimoni, gli stessi che hanno dato per primi l'allarme, contestualmente la polizia sta passando al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Negli ultimi tre giorni, la polizia ha tratto in arresto tre persone, tutte quante per detenzione di armi, a testimonianza del traffico di armi in citta'. Lunedi' scorso, a Francofonte, si e' verificata una sparatoria in pieno centro ed a rimanere ferito e' stato un uomo di 50 anni.