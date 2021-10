Pesca, l'assessore Toni Scilla: il 29 ottobre a Mazara la Commissione politiche agricole

"Il prossimo 29 ottobre a Mazara del Vallo si svolgerà nell'ambito di "Blue Sea Land" la Commissione politiche agricole, che ha competenza sulla pesca, con la presenza di tutti gli assessori regionali che in Italia si occupano di agricoltura e pesca e probabilmente avremo la presenza del ministro Stefano Patuanelli". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla pesca Toni Scilla, nel corso della presentazione, a palazzo d'Orleans, della decima edizione della kermesse in cui si discuterà di futuro del Mediterraneo e di sostenibilità della pesca con l'ottica della internazionalizzazione delle imprese. A Mazara del Vallo è in allestimento il mega villaggio di "Blue Sea Land" che sarà formato da 4 aree espositive nell'ex Collegio dei Gesuiti, in piazza Plebiscito, in piazza della Repubblica, in piazza Mokarta e in piazza Santa Veneranda. Oltre 40 tra convegni, tavole rotonde e workshop che si svolgeranno nell'auditorium "Mario Caruso", nel teatro comunale "Garibaldi", nel complesso monumentale "Filippo Corridoni", nella sala La Bruna (ex Collegio dei Gesuiti). Venticinque, invece, gli show cooking organizzati dall'assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca mediterranea - Dipartimento della pesca mediterranea. Si tratta di uno dei momenti più classici dell'evento. Numerosi chef si cimenteranno anche nella preparazione di un piatto della tradizione marinara, con protagonista il pescato locale per la promozione del patrimonio gastronomico del territorio attraverso la propria creatività, in un tripudio di cucina e sapori.