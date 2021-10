Sanità, Barbagallo (PD): caos all'ospedale di Paternò

"Caos al Pronto soccorso di Paternò. Chiediamo, da mesi, che la commissione Sanità Ars venga a constatare il disagio e il disastro di una gestione dissennata voluta da Razza e Musumeci. Utenti per ore in attesa, ambulanze in coda, medici (pochi) che fanno salti mortali per garantire il servizio. Razza e Musumeci la smettano con le passerelle elettorali e diano a Paternò il pronto soccorso che meritano i cittadini. Ora basta". Lo afferma il segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo.