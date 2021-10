Migranti, la Procura di Agrigento archivia l'inchiesta "Sea Watch 3"

I pm della Procura di Agrigento, l'aggiunto Salvatore Vella e Cecilia Baravelli, nell'escludere - e il gip ha disposto l'archiviazione - la responsabilità penale del comandante della Sea Watch3, bacchettano gli Stati che non avrebbero cooperato nel salvataggio dei migranti. A partire dall'Olanda, Stato battente bandiera della nave che, secondo quanto sostenuto da pm e gip, avrebbe avuto l'obbligo di adoperarsi. "Non è stata registrata alcuna assunzione di responsabilità da parte delle autorità olandesi che si sono limitate a suggerire alla Sea Watch 3 di trovare un porto sicuro in Tunisia o altrove". Più duro il giudizio sulle autorità libiche che avrebbero intimato alla nave di allontanarsi. Giustificate, infine, le scelte di non dirigersi verso Malta ("che in passato ha manifestato perplessità a operazioni del genere") e Tunisia "che non offriva alcun porto sicuro".