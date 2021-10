Calcio di Promozione: colpo in attacco per il Modica, ingaggiato l'attaccante Silvestre Tripoli

Colpo di mercato per il Modica Calcio del tecnico Giancarlo Betta. La dirigenza rossoblù ha trovato l'accordo con l'attaccante Silvestre Tripoli. Classe 2001, Tripoli arriva al Modica, dopo aver vestito il rossoblù del Crotone, con la quale ha disputato il campionato Primavera, Akragas e Marina di Ragusa. In questa scorcio di stagione aveva iniziato in Eccellenza con il Canicattì, poi la chiamata degli uomini di mercato del Modica che lo hanno convinto ad accettare il trasferimento. Da qualche giorno il nuovo attaccante rossoblù si allena con i suoi nuovi compagni e domenica sarà a disposizione di Giancarlo Betta per la difficile sfida casalinga con lo Sporting Eubea.

“Stiamo completando la rosa – spiegano Mattia Pitino, Salvo Di Raimondo e Danilo Radenza – e Tripoli ci sembra un elemento che si integra pienamente al nostro progetto. È un giovane di prospettiva con determinate caratteristiche e qualità che si sposano perfettamente con il nostro sistema di gioco. Siamo convinti – conclude il trio dirigenziale rossoblù – che potrà fare bene con noi e alzare anche qualitativamente la rosa a disposizione di mister Betta”.