Bonomi preme sul cuneo, i sindacati sulle pensioni

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, continua il pressing sul cuneo fiscale: "Sembrerebbe che vengano messi 8 miliardi ma non si è ancora capito come". Sul fronte pensioni i sindacati sono per una riforma della legge Fornero. E chiedono un confronto a tutto campo. Il governo pensa di allungare la fase transitoria per traghettare il sistema previdenziale oltre Quota 100. Mentre Bombardieri contesta i dati Ocse sulla spesa: "sono falsi". Il ministro Franco chiede tempo: "nel disegno di legge di bilancio abbiamo portato le risorse disponibili per il cuneo a 8 miliardi annui, le modalità di attuazione verranno definite nei prossimi giorni e settimane".