New Mexico, vittime sul set di 'Rust': a sparare è stato Alec Baldwin

E' stato l'attore Alec Baldwin a premere il grilletto della pistola di scena che ha sparato uccidendo una donna e ferendo un uomo durante le riprese al Bonanza Creek Ranch, nel New Mexico del film western 'Rust'. Lo rendono noto le autorità locali. La vittima è la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins, mentre a rimanere ferito nella sparatoria è stato il 48enne regista Joel Souza. Dopo la sparatoria Souza era in condizioni critiche, secondo quanto riferisce nel suo sito online l'Hollywood Reporter.

Il regista è stato portato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe. Era in condizioni critiche, ha detto Juan Ríos, portavoce dell'ufficio dello sceriffo. Non si conoscono le sue condizioni attuali.

Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l'accaduto, che è oggetto di indagine. Hutchins e Souza "sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film", ha detto lo sceriffo di Santa Fe spiegando che la direttrice della fotografia è in seguito deceduta per la gravità delle ferite riportate. Baldwin è stato interrogato dalla polizia, dove si è recato spontaneamente. "Il signor Baldwin è stato interrogato dagli investigatori", ha detto all'Afp il portavoce dello sceriffo di Santa Fe Juan Rios. "Ha fornito dichiarazioni e ha risposto alle loro domande. È entrato volontariamente e ha lasciato l'edificio dopo aver terminato l'interrogatorio", ha aggiunto, precisando poi che al momento "non sono state presentate accuse e non sono stati effettuati arresti".