Siracusa, gli trovano in casa una pistola da guerra: arrestata una coppia

Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un 33enne, già agli arresti domiciliari e una donna di 36 anni, polacca, colti in flagranza del reato di detenzione di arma tipo guerra, in particolare una pistola Beretta FS/92 cal. 9. L'uomo è anche accusato di aver violato le prescrizioni relative agli arresti domiciliari. Nell'appartamento dell'uomo, all'interno dell'armadio in camera da letto, i poliziotti hanno trovato una pistola semiautomatica con caricatore bifilare inserito e un altro caricatore di riserva. L'arma è una pistola di ordinanza, in uso alle forze di polizia, probabilmente provento di ricettazione.