Siracusa, arrestato per droga e ricettazione di rame

La Squadra Mobile di Siracusa ha arrestato un siracusano di 39 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente (marijuana) e per il reato di ricettazione di rame. In particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata a casa dell’arrestato, gli investigatori rinvenivano e sequestravano un sacchetto di marijuana, dal peso di 106 grammi, e 60 chilogrammi di rame, provento di furto.

Al termine degli atti di rito, l’uomo, sempre su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari.