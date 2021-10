La sindaca di Pachino in visita di cortesia dal Prefetto: "Venga a visitare la città"

La Sindaca di Pachino, Carmela Petralito, è stata ricevuta in visita di cortesia dal Prefetto di Siracusa, Giuseppa Scaduto.

Si è trattato di un incontro molto proficuo, svoltosi in un clima di grande cordialità. E’ stata l’occasione per un primo scambio di opinioni sulla difficile situazione del Comune, dopo le recenti elezioni che hanno concluso la lunga fase di commissariamento.

Sono stati affrontati diversi argomenti ed è stata effettuata anche una prima, comprensibilmente sommaria analisi dello stato dell’ordine pubblico.

La sindaca ha ringraziato il prefetto per la piena disponibilità manifestata in ordine alle esigenze del Comune di Pachino, con l’obiettivo di promuovere tra i cittadini il rispetto della legalità e la corretta educazione civica, potenziando le azioni di controllo per assicurare la sicurezza, anche mediante l’utilizzo di strumenti come la videosorveglianza.

La professoressa Petralito ha anche invitato il Prefetto Scaduto a visitare il Comune di Pachino, per rafforzare e rendere ancora più visibile una collaborazione istituzionale che sarà di estrema utilità per il futuro del Comune di Pachino.