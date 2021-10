Covid, lieve incremento dei positivi nel Ragusano: sono 240

Nessun morto per Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. Resta quindi fermo a 371 il numero di persone positive al Coronavirus decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i positivi, c’è un nuovo lieve aumento: sono 240 (ieri erano 231): 226 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale, 5 in Rsa Covid dell'ospedale Arezzo di Ragusa Ibla, e 2 in Foresteria. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 13 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 40 Comiso, 0 Giarratana, 4 Ispica, 15 Modica, 0 Monterosso, 5 Pozzallo, 61 Ragusa, 4 Santa Croce, 19 Scicli, 59 Vittoria.