Vittoria, aggrediscono infermieri e ausiliari e devastano il pronto soccorso dell'ospedale: tre feriti

Violenza inaudita nella tarda serata di ieri al Pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria: un gruppo di rumeni ha devastato la sala d'aspetto del pronto soccorso aggredendo anche infermieri e ausiliari. Il raid sarebbe stato scatenato dal fatto che la donna rumena accompagnata da alcuni parenti in ospedale, sarebbe scivolata dalla sedia a rotelle dove era stata sistemata in attesa del personale. Si è scatenato un vero e proprio assalto: sedie rotte, pugni e calci agli infermieri. Uno dei rumeni avrebbe anche chiamato degli amici che avrebbero dovuto dare manforte al gruppo di rumeni.

I feriti sono due infermieri e un ausiliario: due hanno riportato ferite lievi ed un terzo invece ha subìto fratture costali, trauma toracico e ferite lacero contuse con una prognosi superiore ai 25 giorni. Gli aggressori sono stati condotti in caserma dai carabinieri giunti sul posto assieme alla polizia. Nel gruppo degli aggressori, diversi pregiudicati già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri stanno acquisendo anche le immagini del circuito di videosorveglianza. Il pronto soccorso è rimasto bloccato per oltre mezzora.