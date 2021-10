Siracusa, bloccato in via Santi Amato con marijuana e coca: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei consueti servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanza stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusane, agenti delle Volanti, durante un controllo in Via Santi Amato, hanno arrestato un siracusano di 31 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

All’arrestato sono stati sequestrati 51 dosi di cocaina e 37 dosi di marijuana pronte per essere vendute.

Inoltre, all’uomo sono stati sequestrati 190 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Al termine delle incombenze di legge, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.