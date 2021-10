Tribunali siciliani soppressi: il 3 novembre vertice con la ministra Marta Cartabia

La vicenda della riapertura dei Tribunali siciliani soppressi giunge ad uno snodo fondamentale. Dopo i recenti contatti tra il Comitato Pro Tribunale di Modica e il presidente della Regione, Nello Musumeci, è stato fissato il vertice al Ministero della Giustizia con la ministra, Marta Cartabia. Si svolgerà il 3 novembre prossimo. Le delegazioni dei Tribunali di Modica, Mistretta e Nicosia saranno guidate proprio dal Governatore siciliano. Sul tavolo ci saranno le richieste più volte avanzate, anche al precedente ministro Bonafede, per applicare la legge che prevede convenzioni tra Stato e Regioni per la riapertura delle sedi giudiziarie soppresse dalla riforma del 2011, con l’ente regionale a farsi carico delle spese di funzionamento dei Tribunali accorpati a quelli dei capoluoghi di provincia, escluse, ovviamente, quelle del personale statale.

La data dell’incontro al Ministero è stata annunciata questa mattina durante la riunione del Comitato Pro Tribunale di Modica svoltasi a Palazzo dei Mercedari. Erano stati invitati a partecipare i quattro deputati regionali del territorio ibleo: Nello Dipasquale (PD) Giorgio Assenza (Diventerà Bellissima), Orazio Ragusa (Lega), Stefania Campo (M5S). L’invito era stato esteso anche al deputato regionale di “Cento Passi”, Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia. Solo Dipasquale ha risposto all’appello collegandosi via Skipe, non potendo essere presente per motivi di salute.

All’incontro erano stati invitati anche i due parlamentari nazionali iblei: il modicano Nino Minardo (segretario regionale della Lega Sicilia) e l’ispicese Marialucia Lorefice (M5S). Entrambi potrebbero avere un ruolo importante nel sostegno alle rivendicazioni dei rappresentanti dei tre Tribunali siciliani soppressi.

Sulla necessità di una forte azione politica nei confronti del Ministero e dei gruppi parlamentari nazionali ha insistito il portavoce del Comitato modicano, l’avvocato Enzo Galazzo. Una linea che è stata sposata dall’onorevole Dipasquale. “Il sistema giudiziario della provincia di Ragusa – ha affermato l’esponente del PD – deve comprendere il Tribunale di Modica e questo obiettivo deve essere perseguito da tutte le forze politiche, con in testa il presidente della Regione, i parlamentari regionali dei territori interessati e, soprattutto, quelli nazionali”.

Durante la riunione del Comitato modicano è stata anche ribadita l’importanza dell’iniziativa di cinque regioni italiane sulla proposta di legge voto per assegnare al ministro della Giustizia il potere diretto di ripristinare i Tribunali soppressi in Italia dalla riforma della geografia giudiziaria.

Nell’incontro del 3 novembre, alla ministra Cartabia sarà anche consegnato un dossier con le iniziative attuate in questi anni dai Comitati siciliani, comprese le delibere dei consigli comunali di Modica, Ispica, Scicli, Pozzallo, Mistretta e Nicosia, a sostegno della “Giustizia di prossimità”.

Concetto Iozzia

NELLA FOTO, alcuni componenti del Comitato Pro Tribunale di Modica.