I positivi al Covid nel Ragusano scendono a 197: 184 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale e 5 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e una persona in Foresteria. I morti sono stabili a 371. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 10 Acate, 6 Chiaramonte, 34 Comiso, 2 Giarratana, 4 Ispica, 17 Modica, 0 Monterosso, 5 Pozzallo, 46 Ragusa, 4 Santa Croce Camerina, 11 Scicli, 45 Vittoria.