Manifestazione con corteo a Siracusa di duecento 'no green pass"

Duecento persone hanno sfilato oggi in corteo al grido, "libertà, libertà" per dire no al Green pass disposto dal governo. Raduno al Pantheon e marcia fino a largo XXV Luglio, dove organizzatori e diversi cittadini hanno espresso il loro dissenso. Le forze dell'ordine hanno controllato la manifestazione, intitolata "Trieste chiama, Siracusa risponde". Tra i partecipanti, oltre ai contrari al Green pass, anche persone che avversano la campagna di vaccinazione. All'iniziativa hanno preso la parola anche medici e biolog che hanno sostenuto le ragioni della libertà di scelta. (ANSA).