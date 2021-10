Unicredit, è rottura col governo su Mps: no a ricapitalizzazione

Governo e Unicredit a un passo dalla rottura su Mps, scrive sul suo sito l'agenzia Reuters. Sarebbero falliti gli sforzi per un accordo sul piano di ricapitalizzazione da oltre 7 miliardi. Una richiesta che il governo non intende soddisfare perchè renderebbe l'accordo 'troppo punitivo' per i contribuenti. Impossibile l'intesa sulle condizioni fissate a luglio. Se salta il negoziato, una grana in più per Draghi dovrà decidere la prossima mossa. Plaudono allo stop Lega e Cinque Stelle.