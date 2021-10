Iran, governatore schiaffeggiato all'insediamento: video diventa virale

Uno schiaffo in pieno volto a un ex generale dei Pasdaran, appena nominato governatore della provincia dell'Azerbaigian Orientale, nel nord-ovest dell'Iran. L'episodio, avvenuto durante la cerimonia di insediamento di Abedin Khorram, in cui era presente anche il ministro dell'Interno di Teheran, Ahmad Vahidi, è stato ripreso in un video diffuso dall'agenzia statale Irna ed è diventato virale sui social media locali. Nelle immagini, l'aggressore, la cui identità non è stata resa nota, sale sul palco e si dirige con apparente calma verso il neo-governatore, prima di colpirlo al volto. I due vengono poi separati da alcuni presenti prima di un possibile scontro fisico. L'aggressore è stato quindi allontanato dalla sicurezza. Il movente del gesto, compiuto da un dipendente di un'unità dei Guardiani della rivoluzione islamica, non è stato ancora chiarito, ma secondo alcune fonti citate dall'Irna all'origine potrebbero esserci "motivi personali". Sul caso la procura locale ha aperto un'inchiesta.