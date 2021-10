Omicidio nel Reggiano, fermato un 70enne originario di Cutro

È stato arrestato nella notte Dante Sestito, 70 anni, ritenuto responsabile dell'omicidio di Salvatore Silipo, 28 anni, ucciso in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri di Reggio Emilia, di Guastalla e di Castelnovo di Sotto hanno arrestato Sestito, originario di Cutro, in provincia di Crotone e residente a Cadelbosco Sopra, nel Reggiano, per i reati di omicidio, ricettazione e porto illegale di armi e munizioni. Il 70enne è il gestore dell'officina di ricambi pneumatici, dove ieri pomeriggio è stato ferito a morte Silipo. Sestito nel corso di una lite scaturita nel primo pomeriggio, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe colpito, secondo gli inquirenti, il ragazzo e subito dopo sarebbe stato fermato da due carabinieri di una pattuglia della stazione di Castelnovo di Sotto, allertati dalle urla di un cugino della vittima, riuscito ad arrivare in strada. La pistola, una revolver Smith e Wesson, calibro 44 magnum, detenuta illegalmente, è risultata rubata ed è stata sequestrata insieme ai 18 colpi (di cui uno esploso sul giovane). Nella notte, durante l'interrogatorio, il 70enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. La salma del 28enne è stata posta a disposizione della Procura di Reggio Emilia che coordina le indagini e il 70enne è stato condotto nel carcere della città.