Forza Italia, Prestigiacomo in disaccordo con Miccichè: "Noi alleati con Lega e Fdi"

"Sono d'accordo con Renato Brunetta sul fatto che dobbiamo marcatamente distinguerci dai sovranisti. Forza Italia deve fare Forza Italia. Ciò detto, la sua idea mi sembra irrealizzabile". Così Stefania Prestigiacomo sul dare vita a un polo che metta insieme socialisti, popolari e liberali. "Con questa legge elettorale maggioritaria è difficile immaginare scenari diversi - spiega, in un'intervista a Repubblica - Lo spartiacque sarà l'elezione del Presidente della Repubblica. Dopo il quadro politico si chiarirà e si definiranno legge elettorale ed alleanze". Forza Italia non può che stare con Lega e Fratelli d'Italia. "È inevitabile - risponde - Ma deve riconquistare centralità". La parlamentare siracusana è così in pieno disaccordo con il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè che per le Comunali a Palermo e le Regionali ha già avviato una trattativa con Italia Viva ed i 'moderati' di Centro.