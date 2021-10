"Siamo in contatto con 68 persone, tra cui molti bimbi, in pericolo e in fuga dalla #Libia". A lanciare l'allarme su Twitter è Alarm Phone. "Autorità allertate 15h fa! Hanno problemi col motore e - si legge nel tweet - ci sono vento forte e mare duro. Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso!".