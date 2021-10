Donna di Floridia evade dai domiciliari: era insieme a un 18enne col coltello

I carabinieri hanno denunciato una donna di Floridia, 35 enne, per evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposta. Nel corso di un controllo, la donna non era in casa. E' stata sorpresa fuori dall’abitazione senza giustificato motivo ed in compagnia di un altro pregiudicato; un ragazzo poco più che 18enne, siracusano, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto fermato a bordo di uno scooter e trovato in possesso di un coltello a serramanico.