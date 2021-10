Viabilità, maltempo: chiuso accesso per Marina di Modica

Visto il bollettino meteo che prevede pioggia per le prossime ore, il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha disposto la chiusura con new jersey in cemento dell’ingresso principale per Marina di Modica, quello per accedere in Corso Mediterraneo. L’intento è di evitare allagamenti nella principale arteria della frazione modicana. Da sabato sono attivati i presidi territoriale ed operativo con monitoraggio disposto per i punti critici.

Lunedì 25 ottobre, inoltre dalle 7 alle 18, sarà chiusa al transito veicolare, a Modica, la Via Fiumara per urgenti interventi su alberi di alto fusto. Chi proviene da Scicli dovrà imboccare Via San Nicolò.