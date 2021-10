Allerta meteo arancione estesa in tutta la Sicilia: esclusi Palermo e Messina

Scattato il piano della protezione civile regionale in vista delle intense precipitazioni previste per oggi soprattutto nella Sicilia orientale. Il piano scatta oggi ma resta in vigore per i prossimi giorni. Sono previste piogge intense e abbondanti, possibili grandinate, venti forti di burrasca e intense mareggiate sulle coste esposte. I Comuni più a rischio hanno aperto i centro operativi comunali. Tutti i volontari della protezione civile sono in pre-allarme e hanno iniziato in queste ore a monitorare i punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate. I residenti dei comuni sono stati informati e invitati a restare a casa ed uscire se strettamente necessario.

La protezione civile ha diramato un nuovo aggiornamento delle previsioni di rischio idrico e idrogeologico. L'allerta aumenta da gialla ad arancione per tutta la Regione esclusa una striscia nella costa occidentale tra le province di Palermo e Messina,