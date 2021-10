"Ma quanto può essere credibile una nazione nella quale si consente a un attore in cerca di visibilità di testimoniare contro un ex ministro della Repubblica deridendo le nostre istituzioni? Siamo veramente oltre il limite della decenza". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, commentando sui suoi profili social la notizia dell'ammissione di Richard Gere come teste nel processo a Matteo Salvini per il caso Open Arms.