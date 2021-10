Ballottaggi, alle 12 più di 2.000 alle urne a Rosolini: a Vittoria 6.133, Favara il 5,98%

Negli otto Comuni siciliani in cui, oggi e domani si vota per il ballottaggio che decreterà l'elezione dei nuovi sindaci, alle ore 12 si registra un'affluenza dell'8,92%, in flessione contro il 10,38% del primo turno. A mezzogiorno a Rosolini hanno votato 2.020 elettori pari al 10,11%, mentre meno sono stati gli elettori di Lentini andati a votare alle 12: 1.856 (8,86%) poco meno della percentuale dei votanti negli altri sei Comuni siciliani al ballottaggio. Più alta la percentuale dei votanti a Vittoria, il 12, 09% (6.133). In provincia di Caltanissetta, a San Cataldo (6,32%) la percentuale con 1.555 di cittadini alle urne. Nell'agrigentino a Favara il 5,98%, Porto Empedocle 9,54% e Canicattì (8,29%).Nel Catanese, a mezzogiorno ad Adrano alle urne si sono recati 3.122 elettori (8,78%)