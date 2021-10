Covid, a Potenza ristorante offre pasto completo a un euro

Un pasto completo ad un euro. E' l'iniziativa promossa a Potenza dal ristorante "Crusco's" annunciata dai gestori Linda e Salvatore in un post su Facebook. "Sappiamo che il post pandemia, del resto ancora in corso, ha impoverito tantissime famiglie - scrivono i gestori - ci sono persone che non hanno la possibilita' di mangiare. Durante il primo lockdown abbiamo regalato il non venduto a chi ne aveva bisogno. Oggi che siamo regolarmente aperti non possiamo e non vogliamo stare a guardare". Da martedi' prossimo "chiunque voglia e soprattutto abbia necessita' potra' sedersi tutti i giorni con un euro". I gestori dell'attivita' di ristorazione precisano: "non ci dovete spiegare nulla; non ci interessa il colore della vostra pelle o la vostra religione. Non abbiate vergogna o paura, oggi tocca a noi aiutarvi, un futuro potremmo avere noi bisogno del vostro aiuto. Vi aspettiamo".