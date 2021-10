Pantelleria allagata per le forti piogge: piazza Perugia è una fiumara

Le forti precipitazioni di questa mattina a Pantelleria hanno creato dei veri e propri fiumi che stanno provocando dei forti disagi alla popolazione. Una fiumana si e' creata tra Piazza Perugia e la Perimetrale che scorre poco prima dell'elefante. Un'altra si e' creata a Scauri. L'acqua e' scesa da Rekale fino al mare vicino al porto di Scauri senza fortunatamente creare danni. Difficolta' per gli automobilisti soprattutto nella strada comunale che circonda l'aeroporto. L'acqua che scorre lungo la pista si e' rovesciata in strada insieme con quella che fuoriesce dalle cisterne stracolme della zona aeroportuale. Allagata la galleria che era stata costruita per allungare la pista.