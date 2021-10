Maltempo, allerta rossa a Catania: disposta la chiusura delle scuole

Numerosi disagi a causa del maltempo in Sicilia, sopratutto nella zona orientale, con la Protezione Civile che ha fatto salire il livello di allerta da arancione a rossa. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado in città per la giornata di domani lunedì 25 ottobre e con decorrenza immediata dei parchi e dei cimiteri comunali. La decisione è stata presa d'intesa con il prefetto Maria Carmela Librizzi e i tecnici comunali della protezione civile comunale. Tantissime chiamate stanno giungendo alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa della pioggia e del forte vento La maggior parte degli interventi di soccorso, riguardano alberi e pali abbattuti, distacco di intonaci, cornicioni pericolanti ed infiltrazioni d'acqua. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo. Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso, tra quelli in corso di svolgimento e quelli in attesa. Impegnate tutte le squadre del Comando Provinciale e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto.

Secondo le previsioni meteo, infatti, anche nelle prossime sono previste precipitazioni diffuse con grandinate e forti raffiche di vento. Attivato il Centro Operativo Comunale della protezione civile per il monitoraggio delle criticità insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il sindaco Pogliese ha anche stabilito che domattina vengano effettuate verifiche di eventuali danni nei plessi scolastici cittadini a cura degli organi tecnici preposti. "L'Amministrazione Comunale - si legge in una nota - raccomanda ancora massima prudenza negli spostamenti e di uscire da casa solo se strettamente necessario". Numerosi disagi a causa del maltempo in Sicilia, sopratutto nella zona orientale, con la Protezione Civile che ha fatto salire il livello di allerta da arancione a rossa. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado in città per la giornata di domani lunedì 25 ottobre e con decorrenza immediata dei parchi e dei cimiteri comunali. La decisione è stata presa d'intesa con il prefetto Maria Carmela Librizzi e i tecnici comunali della protezione civile comunale. Tantissime chiamate stanno giungendo alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa della pioggia e del forte vento La maggior parte degli interventi di soccorso, riguardano alberi e pali abbattuti, distacco di intonaci, cornicioni pericolanti ed infiltrazioni d'acqua. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo. Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso, tra quelli in corso di svolgimento e quelli in attesa. Impegnate tutte le squadre del Comando Provinciale e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto.