Palermo e Catania vincono in trasferta, il Messina cade contro la Juve Stabia

Palermo e Catania vincono in trasferta, mentre il Messina lascia l'intera posta in palio sul campo di Castellammare di Stabia. Per i rosanero sfatato il tabù delle gare fuori casa, battendo con un sonoro 3 a 1 la Vibonese. Sono i calabresi a passare in vantaggio al 14' con Golfo ma subisce il ritorno del Palermo che con la doppietta di Fella e il gol di Soleri portano a casa tre punti e salgono al terzo posto in classifica. La squadra di Filippi nella prima parte del match non ha espresso grandi idee, nella ripresa (in campo Doda al posto di Almici) ha messo una marcia in più e ha portato via tre punti importanti. Il tris del Palermo è arrivato nella ripresa.

Schiacciante anche la vittoria del Catania in trasferta contro il Monterosi. E' finta 1 - 4 per i rossazzurri trascinati da un incontenibile Moro, ma l'intero gruppo ha risposto alle aspettative dei tifosi, nonostante le difficoltà economiche della società.

Catania sempre in partita, anche quando, sul 2-0 ha subìto il rigore che aveva dato vitalità ai padroni di casa, ma poi la forza impari tra le due formazioni ha fatto la differenza. In apertura la rete del centravanti rossazzurro, che ha approfittato di uno splendido pallone filtrante di Provenzano, che in squadra aveva presto il posto dello squalificato Rosaia. Il bis è arrivato nella ripresa proprio in apertura grazie a una punizione perfetta calciata da Russini che bissa il gol di Catanzaro.

Accorcia il Monterosi con il rigore di Polidori (9' s.t.) per una spinta maldestra di Monteagudo, a quel punto i laziali pressano alla ricerca del pareggio, ma a ristabilire le distanze di sicurezza ci pensa Greco, abile a seguire l'azione di Moro dalla destra, ricevendo palla proprio a ridosso dell'area piccola. Il Catania non arretra, anzi occupa gli spazi come piace al proprio allenatore firmando la quarta rete ancora con Moro, abile a superare tra le maglie della difesa avversaria.

Il Messina ha gettato la spugna contro la Juve Stabia. Il gol partita per gli stabiesi è arrivato al 60' e porta la firma di Stoppa.