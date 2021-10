Ballottaggi, alle 19 si è votato di più a Vittoria (33%) e Rosolini (29%): Lentini fanalino di coda

E' rimasta bassa la percentuale dei votanti negli 8 Comuni siciliani dove si vota fino alle 22 e domani dalle 7 alle 14. Gli elettori che si sono recati alle urne sono stati il 25, 96%, 6 punti in meno percentuali rispetto al primo turno ed allo stesso orario.

Il Comune dove si è votato di più è stato a Vittoria. Alle 19 hanno espresso il loro diritto dovere di voto 17.078 persone , pari al 33, 65%.

Bassa l'affluenza alle urne nel Siracusano. A Lentini solo 3.456 cittadini sono andati ai seggi (16,49%). Più alta l'affluenza alle urne a Rosolini dove alle 19 si è sfiorato il 30 per cento. I votanti sono stati 5.817 (29, 17%).

In provincia di Agrigento, a Canicattì ha votato il 25,46% 8.347 ai seggi, Favara 22,19 (7.906), Porto Empedocle il 27,69% 4.556.

A San Cataldo, nel Nisseno, ha votato il 19,18%, con 4.721 sancataldesi che si sono recati alle urne, mentre ad Adrano la percentuale devi votanti alle 19 si è fermata al 26,89& (9.560).