Maltempo, marito e moglie travolti dall'acqua dispersi a Scordia

A Scordia, il paese del catanese particolarmente colpito dal maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia orientale, sono in corso ricerche di eventuali dispersi. I Vigili del Fuoco, che hanno soccorso diversi automobilisti bloccati da una piena di acqua e fango, hanno infatti raccolto la testimonianza di uno di loro il quale ha riferito che una coppia di anziani a bordo di una Ford Fiesta sarebbe scesa dall'auto e sarebbe stata travolta dalla furia dell'acqua. Anche il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania si sta recando sul posto per partecipare alle ricerche.

La coppia di anziani, marito e moglie che era bordo della Ford Fiesta sarebbe scesa dall'auto e sarebbe stata travolta dalla furia dell'acqua, in contrada Ogliastro sulla strada provinciale 28 a qualche chilometro dal paese del Catanese. Lo affermano i vigili del fuoco precisando che la coppia ritrovata è un'altra: risultava dispersa nella zona di Scordia, ma sulla strada provinciale 16 in direzione di Lentini (Siracusa).

altempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con i sommozzatori specializzati nelle ricerche dei dispersi. E' stata invece ritrovata un'altra coppia, sempre di Scordia durante uno spostamento tra Scordia e Lentini.