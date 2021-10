Colombia, narcotrafficante Usuga sarà estradato in Usa

Dairo Antonio Úsuga, il capo del Clan del Golfo in Colombia catturato sabato da forze speciali colombiane nel dipartimento di Antioquia, sarà prioritariamente estradato verso gli Stati Uniti, nonostante egli debba rispondere anche alla giustizia locale per molteplici gravi reati. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Diego Molano. In una intervista al quotidiano El Tiempo di Bogotà, Molano ha affermato che "esiste nei confronti del boss", conosciuto col soprannome di 'Otoniel', "un ordine di estradizione che risponde ad una richiesta della giustizia statunitense". E a questo ordine, ha assicurato, "sarà data priorità da parte del ministero della Giustizia". Intanto Blu Radio ha confermato che in uno scontro a fuoco avvenuto ore prima di raggiungere il trafficante è stato ucciso, vicino alla collina Yoky di Necoclí, l'ispettore di polizia Edwin Guillermo Blanco Báez.