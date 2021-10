Marco Corsaro (Centro destra) eletto sindaco di Misterbianco

Marco Corsaro, con il 40% di preferenze è il nuovo sindaco di Misterbianco. Il primo cittadino era sostenuto da sei liste con due partiti tradizionali del Centro destra, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha avuto la meglio sui candidati, Ernesto Calogero, 24 % sostenuto dai sei liste civiche e del candidato di Centro sinistra, Nino Di Guardo che si è fermato al 23%. A Misterbianco, Comune sciolto per mafia, si è votato soltanto nella giornata di domenica. Alle urne sono andati 21.377 elettori su oltre quarantamila aventi diritto (52,39%).

A Misterbianco è stata una notte di festeggiamenti per Marco Corsaro. Prima nel suo Comitato elettorale e subito dopo in piazza Mazzini dove ha ricevuto gli abbracci e gli applausi dei suoi sostenitori.