Presa una banda di spacciatori a Palermo, 3 in cella e tre ai domiciliari

La Polizia ha arrestato a Palermo 6 persone accusate di gestire una delle più fiorenti basi di spaccio di droga nella zona dello Sperone con un giro d'affari di 5 mila euro al giorno. Tre sono finiti in carcere e tre ai domiciliari con l'obbligo di uso del braccialetto elettronico. La base di spaccio era in via Di Vittorio, punto di riferimento per centinaia di "clienti", provenienti da altri quartieri del capoluogo o dalla parte orientale della provincia palermitana. L'epicentro della attività è stato registrato nei pressi di un bar dello Sperone. Le telecamere della Polizia di Stato hanno registrato tutti i nascondigli utilizzati dai pusher. La droga veniva passata attraverso i tetti degli esercizi commerciali, messa in cavità naturali del terreno o addirittura calata dagli appartamenti attraverso i tradizionali panieri. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle 11, al commissariato "Brancaccio".