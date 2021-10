Aita Mari arrivata a Trapani con 105 migranti, altri 367 restano su nave Msf

E' attraccata al porto di Trapani la 'Aita Mari', della ong spagnola Salvamento Maritimo Humaniario, con 105 migranti a bordo soccorsi sei giorni fa. Ieri l'annuncio dopo una lunga attesa, anche in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo. Resta in mare, in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro, invece, la 'Geo Barents' di Medici senza frontiere, con a bordo 367 migranti, soccorsi in cinque diversi interventi, l'ultimo ieri, relativo al gommone con 71 persone che imbarcava acqua: si tratta di uno dei due natanti in difficolta' segnalati da Alarm Phone. "Abbiamo raggiunto il gommone che stava imbarcando acqua. Nonostante le condizioni meteo molto difficili, con onde di tre metri e vento a 25 nodi - spiega Msf - siamo riusciti a salvare tutte le 71 persone a bordo.