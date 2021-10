Come diventare influencer nei social media

Cos’è un influencer

Il termine influencer fa parte, già da un po’ di tempo, del linguaggio quotidiano. Ma che cos’è esattamente un influencer?

È una persona molto seguita sui social media, i cui follower sono fedeli e per i quali la sua opinione conta. Per le persone che lo seguono, un influencer è un modello o una sorta di guida. Si può essere influencer in una varietà infinita di campi, dalla moda, alla cucina, alla musica, all’arredamento e coì via e, in quel campo, si viene considerati un’autorità, uno che, come suggerisce la stessa parola, è in grado di influenzare le scelte degli altri utenti.

Di solito un influencer riesce a instaurare con i propri follower un rapporto amichevole e di fiducia, un rapporto più intimo rispetto a quello che per esempio riesce a instaurare una star del cinema o della musica e in questo risiede parte della sua forza. A differenza delle altre celebrità un influencer rende tutti partecipi della propria vita ed è disposto a condividerla con chi lo segue.

Questo stile più friendly ha decretato il successo della figura dell’influencer tanto che, se si guarda alle nuove generazioni si scopre che più del 70% dei millennial sostiene di essere più influenzato da influencer e blogger che dalle classiche celebrità.

È ovvio che diventare una star del web non è un percorso semplice e immediato, c’è bisogno di una strategia

Come diventare influencer

Diventare una star del web, pur essendo alla portata di tutti, non è un percorso semplice e immediato. Si tratta di un’attività che permette di creare un business piacevole e remunerativo, in modo indipendente, con investimenti davvero minimi e dalla comodità di casa propria. Tutto ciò sembra fantastico e, proprio per questo, il numero di aspiranti influencer cresce vertiginosamente di giorno in giorno e il web pullula di corsi, strategie e suggerimenti più o meno affidabili a seconda dei casi.

Ad ogni modo, per avere successo, ci sono alcuni passi che nessuno può permettersi di trascurare, come ad esempio avvalersi di un servizio e di una consulenza di alto livello, come quello che molte web celebrities hanno trovato su ComprareFollower .

In sintesi, diventare influencer si sta trasformando in un lavoro remunerativo, basta pensare che in Italia, il mercato dell’influencer marketing raggiunge i 241 milioni di euro per capire che si tratta di un’attività da prendere seriamente e per la quale vale la pena di studiare una strategia.

Quali sono quindi gli step fondamentali, indipendentemente dal campo in cui l’aspirante influencer decida di operare?

Scegliere un mercato, La cosa più intelligente da fare è ritagliarsi la propria nicchia, con un pubblico specifico, identificabile con alcuni brand, sapendo che sono sempre di più le aziende che si affidano agli influencer per promuovere il loro prodotti.

Stabilire quali sono i social più adeguati al pubblico di riferimento. Facebook, twitter, Instagram e così via hanno caratteristiche diverse.

Creare il primo post, facendo in modo che centri l’obiettivo di rappresentare alla perfezione il nostro concept di base e tenendo conto del momento più opportuno, dato che il successo di un contenuto si gioca nella prima mezz’ora .

Anche se si è scelto un social, il “marchio” va pubblicizzato su più social possibili

Far crescere il profilo, si tratta di un investimento molto piccolo che tuttavia vale ogni centesimo. Agli inizi, comprare like, follower e iscritti può davvero fare la differenza tra un profilo di successo e uno destinato a scomparire.

Monetizzare il brand

Il social più adatto

Non servono grandi discorsi per comprendere che, prima di stabilire qual è il social più adatto allo scopo, sarebbe bene avere una visione di massima di ognuno dei social più popolari. Eccone alcuni:

Facebook

Facebook è il re dei social, vanta diversi miliardi di utenti attivi ogni mese, di questi, 1,73 miliardi sono attivi ogni giorno. Stiamo parlando del colosso che coinvolge oltre il 60% degli utenti internet del pianeta. Essere presente su Facebook è dunque un must per ogni azienda, personaggio e influencer.

Instagram

Chiunque voglia comunicare con le immagini penserà a Instagram, il social delle foto universalmente riconosciuto. La sua crescita è inarrestabile e conta qualcosa come 1 miliardo di utenti attivi al mese, se si parla di interazioni, viene subito dopo Facebook.

Youtube

Non è solo la più importante piattaforma video del pianeta, si tratta del secondo motore di ricerca in assoluto , subito dopo Google. Su Youtube vengono caricate da tutto il mondo più 300 ore di video ogni minuto e la visibilità di ogni video viene stabilita su base algoritmica, come per ogni motore di ricerca.

Twitter

Twitter è il social network per comunicare prevalentemente con messaggi di testo, offre simultaneità e sintesi, lo fa talmente bene che viene utilizzato da 330 milioni di utenti attivi ogni mese. Lo usano proprio tutti , dal presidente degli Stati Uniti a celebrità di ogni genere e tipo.

È sufficiente questa breve panoramica per intuire che ognuno di questi social si rivolge a un pubblico specifico, anche se ampissimo. L’unica cosa che hanno in comune questi mostri sacri della comunicazione e della condivisione è che funzionano su base algoritmica. Sarebbe a dire che quando un contenuto viene postato su uno di questi social, sarà il numero di iscritti, di like, di follower e di interazioni a decretarne la visibilità.

Questo dato, semplice ma inconfutabile, è la prima cosa di cui deve tener conto un’aspirante influencer, qualunque sia la sua nicchia, il suo pubblico e il suo social di elezione.

Il numero di fans e seguaci

Non è semplice per un influencer partire da subito con un buon numero di fans e seguaci, eppure si tratta dell’unica “condicio sine qua non”, nessuno è influencer se non ha persone su cui influire.

Un numero alto, meglio ancora altissimo, di seguaci aiuta a:

Innescare l’effetto bandwagon, secondo il quale più un profilo è seguito più lo sarà in futuro da nuovi utenti, poiché le persone tendono a pensare che un profilo di successo sia più interessante di uno sconosciuto.

Migliorare la social media reputation aumentando così il valore degli eventuali prodotti

Sponsorizzati.

Salire nel ranking e essere più visibili, condizione fondamentale se si vogliono attirare investitori e sponsor.

La maggior parte delle star del web, nella propria strategia di marketing, non manca di includere i servizi di ComprareFollower.net. Questo tipo di servizio è un must quando si vuole lanciare un nuovo personaggio. Ma non è solo questo, è quell’iniezione di nuova linfa di cui ogni profilo ha bisogno in un determinato momento per: