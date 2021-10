Ragusa, riapre il Piccolo Teatro della Badia: stagione di prosa con 5 spettacoli

Riapre il "Piccolo teatro della Badia" di Corso Italia 109, a Ragusa. Cinque gli appuntamenti all’insegna del sorriso che saranno proposti a partire dal 31 ottobre. “E’ la prima rassegna che presentiamo dopo la pandemia – dice il direttore artistico, Maurizio Nicastro – con l’auspicio di fare trascorrere qualche domenica, da ottobre a dicembre, all’insegna del buonumore. Dopo un periodo di fermo per il mondo dello spettacolo e del teatro, è chiaro che speriamo di portare a termine la rassegna il che vuol dire che auspichiamo che non si ripresentino più i problemi degli ultimi anni legati ai contagi”. Si parte domenica 31 ottobre, con inizio dello spettacolo alle 18,30, con la compagnia “I Caturru” che proporrà un classico della risata, vale a dire “Fumo negli occhi”. Il 7 novembre sarà la volta della compagnia di Lipari che porterà sul palco “Il sistema Ribadier” di Feydeau. Si prosegue il 28 novembre con la compagnia Medea che sottoporrà all’attenzione del pubblico la commedia dal titolo “Vento di Scirocco”. Quindi, il 5 dicembre è in programma “Lo scialle” tratto da “U sapiti com’è”, un altro classico del teatro siciliano rielaborato dal teatro Stabile di Augusta. Quindi, la rassegna chiuderà il 19 dicembre con i “Saitta” e l’intera compagnia di famiglia che proporrà la divertentissima commedia dal titolo “L’eredità dello zio buonanima”. Tutti gli spettacoli prenderanno il via alle 18,30. Prima dell’apertura del sipario sarà offerto del tè con biscottini. Per l’accesso è necessario il green pass. Costo del biglietto 10 euro a spettacolo. Abbonamento a 5 spettacoli 40 euro. Per info e prenotazioni 333 4183893 anche con whatsapp.